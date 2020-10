Des mortiers d’artifice et des fusées tirés contre des pompiers et des policiers à Cherbourg Rédigé par leral.net le Mardi 13 Octobre 2020 à 21:25 | | 0 commentaire(s)|





Source : Un jour après l’attaque du commissariat de Champigny-sur-Marne, des pompiers et des agents de la Brigade anti-criminalité de Cherbourg ont été la cible de mortiers d’artifice et de fusées lancés le 11 octobre au soir par un groupe de jeunes, rapporte La Presse de la Manche. Aucune victime n’est à déplorer.Source : https://fr.sputniknews.com/faits_divers/2020101310...

