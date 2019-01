Des nervis de l’Apr empêchent de force les populations de « Tournal » de manifester contre Macky Sall

Beaucoup de Sénégalais se sont indignés de l’annonce de recrutement de « gros bras », faite par le ministre Mame Mbaye Niang. Des nervis qui devraient faire la fête à quiconque voudrait s’attaquer au candidat Macky Sall ou son cortège, pendant la campagne électorale.



Seulement, on n’a pas attendu la campagne électorale pour donner du travail « aux marrons du feu ». Ces derniers, en toute impunité et au vu et au su de tous, ont empêché les habitants de « Tournal », un village entre Ndiongolor et Diouroup, sur la route de Fatick, de manifester leur colère.



Arborant des brassards rouges, les populations s’étaient massées au bord de la route, attendant le passage du chef de l’Etat, pour lui crier leur colère. Mais c’était sans compter avec les gros bras qui les en ont empêchés, rudoyant même des pauvres dames. Et le plus grave, c’est que ces nervis, habillés aux couleurs du parti présidentiel, sont transportés dans deux bus Dakar Dem Dikk.



Des bus qu’ils ont repris tranquillement après le passage du président de la République pour suivre son cortège. Le spectacle surréaliste a été filmé par un jeune de la localité, qui a balancé la vidéo sur le net.













Les Echos

