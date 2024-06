Des passagers manifestent devant le bureau d’Air Sénégal

La compagnie Air Sénégal s’est encore tristement illustrée hier. Elle continue de faire souffrir les passagers. Les retards et autres faux bonds constituent son Adn.



Hier, dans la soirée, des passagers de la compagnie nationale ont manifesté leur colère à l’aéroport international Blaise Diagne, notamment ceux du vol à destination de Banjul, devant les bureaux d’Air Sénégal. Ceux de Bamako et Conakry, convoqués en début d'aprèsmidi, ont attendu jusqu'à une heure du matin pour s’entendre dire d'attendre 7h 40.



Ceux de Nouakchott ont été convoqués à 17 h pour un vol qui devait partir à 19 h, mais arrivés à l’aéroport, on leur a dit que le vol était retardé jusqu'à 23 h. Finalement, Air Sénégal qui n'a pas d'avion prévoit de les mettre dans un avion d’Air Mauritanie pour un vol prévu à 0h 50. Mais là aussi, nos interlocuteurs ont attendu jusqu’à 1h du matin.



L'As