Des passeports sénégalais délivrés à des étrangers : 99 titres de voyage interceptés à l'ambassade de France Décidément, il n’y a pas que les passeports diplomatiques qui font l’objet de polémique. Les passeports de la Cedeao, appelés passeports ordinaires, font également objet de débats.

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Avril 2019 à 11:33

Et pour cause, révèle Enquête, citant la Direction de la police des étrangers et des titres de voyage (Dpetv), un énorme trafic a cours dans la délivrance de ces documents de voyage. En plus de la corruption pour l’obtention de ces titres de voyage, des passeports sénégalais sont délivrés à des étrangers. « Rien que les services l'ambassade de France nous ont envoyé, récemment, 99 passeports », a, en effet, indiqué le commissaire Seydou Diouf, patron de la Dpetv au journal.

