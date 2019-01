Des rebelles au meeting de Sonko : Moustapha Cisse Lô se confond en excuses et s'explique

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Janvier 2019 à 11:33 | | 1 commentaire(s)|

Moustapha Cissé Lô présente ses excuses aux populations de la Casamance après sa sortie malheureuse contre Ousmane Sonko. « Je présente mes excuses à mes amis et à mes fans qui se sentent touchés par mes propos. J’œuvre pour la paix en Casamance et je continuerai et j’aime bien la Casamance… », a-t-il expliqué dans une vidéo diffusée sur les réseau sociaux. « J’ai dit que Ousmane Sonko a reçu des rebelles chez lui ( chez sa mère) après son meeting. Il est en contact très permanent avec les rebelles, nous devons le surveiller de très près », a-t-il précisé.





