Des responsables dénoncent les critères de répartition des fonds de concours…

Les fonds de dotation et de concours alloués par l’Etat aux collectivités territoriales ne sont pas encore disponibles. Ce qui n’est pas sans conséquence au sein de ces structures, où des responsables dénoncent les critères de répartition. Et pour cause, le principal critère démographique mis en avant, n’est pas respecté.



Si l’argent n’est pas disponible, il y a des risques réels de voir les travailleurs des Conseils départementaux être privés de salaires, à la fin du mois de mai et passer une korité très difficile.











Enquête

