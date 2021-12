Des retraités racontent leur galère...

Percevoir sa pension de retraite par ces temps qui courent à Poste Finances, relève d’un parcours de combattant. En tout cas, les retraités vivent un véritable calvaire pour percevoir leurs émoluments.



Ils sont parfois contraints de rentrer à cause d’une grève de zèle des postiers, qui dénoncent les difficultés que traverse leur boite depuis plusieurs années.



Ces retraités qui ont joint «L’As» au téléphone, interpellent le chef de l’Etat pour un appui à la Poste et à la Direction de l’Ipres et à revoir sa collaboration avec la Poste, à cause de ces désagréments qui ne peuvent plus prospérer.