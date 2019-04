Des serpents dans le bureau de Georges Weah Le président libérien est contraint de travailler a partir de chez lui à cause de deux serpents retrouvés dans son bureau.



Tout le building abritant le ministère des affaires étrangères et le bureau du président a été évacué et est en cours de fumigation.

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Avril 2019 à 01:44

Ce sont généralement des agents de sécurité qu'on retrouve devant le bâtiment qui abrite les bureaux du président libérien, mais cette semaine des intrus indésirables ont réussi à se faufiler sur le lieu de travail de Georges Weah.



Ce sont deux serpents noirs, ils se sont glissés hors d'un trou dans le mur derrière le bureau de la sécurité, provoquant la panique.



Tout le personnel a été évacué de l'immeuble y compris le président Weah.



Ces équipes devraient retourner au travail lundi après la fumigation du bâtiment. Il ne serait en effet pas étonnant d'entendre certains demander à travailler de chez eux du fait de la phobie pour les serpents.



En 2017, le président Nigérian avait également été obligé de travailler de la maison à la suite d'une invasion de rats. Mouhamadou Buhariu s'était absenté du bureau pendant environ 3 mois alors qu'il revenait d'une convalescence à Londres.





