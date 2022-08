Des soldats allemands pour sécuriser l'aéroport de Gao ? Rédigé par leral.net le Lundi 29 Août 2022 à 23:32 | | 0 commentaire(s)| Après les tensions récentes entre le Mali, les pays européens et notamment l'Allemagne, peu auraient parié sur l'arrivée de soldats allemands à Gao récemment. Et pourtant, 90 soldats, hommes et femmes, sont arrivés directement de Cologne en Allemagne à Bamako ce jeudi 25 août en début d'après-midi. Des soldats de l’infanterie, qui ne sont que de passage dans la capitale. Car leur destination finale est bien la ville de Gao et son aéroport.





Sur place, ils doivent aider les forces de sécurité maliennes pour la sécurisation du site. Le début de la mission semble imminent. Selon les informations de la DW, cela pourrait se faire dans les prochains jours, les prochaines heures peut-être. Problème : des soldats russes seraient à l’aéroport de Gao. Le sujet ressemble à un secret de polichinelle, personne ne confirme vraiment. ...



Pour l’heure un peu plus de 1000 soldats allemands sont sur place. Mais les problèmes avec les militaires au pouvoir se sont multipliés ces derniers mois, la présence de soldats russes dans le pays ne faisant qu’aggraver les choses. "On a l’impression que certains au sein de la junte se rendent compte de l’erreur faîte dans la coopération avec la Russie, de son inefficacité, mais que personne ne veut retourner en arrière pour ne pas perdre la face", glissait un connaisseur du dossier ce vendredi à la DW. (DW)

