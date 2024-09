Des tentatives de détournement des conclusions du rapport d’audit, dénoncées

Il est important de rappeler, que conformément au décret 2019-120 du 16 janvier sur la préparation budgétaire, le rôle du Directeur de la Programmation Budgétaire est purement technique et consiste exclusivement, à coordonner la programmation de la Loi de Finances votée par l’Assemblée nationale, avec la contribution des différents services du Gouvernement.



Toute confusion entre la programmation budgétaire d’une année donnée et l’exécution budgétaire qui intervient l’année suivante, après le vote par l’assemblée nationale, est donc infondée.



L’actuel Ministre des Finances a toujours agi avec professionnalisme et rigueur, respectant les règles et les principes qui régissent la programmation budgétaire, dans la limite de ses responsabilités techniques. L’audit a été réalisé sous la supervision du Ministre et mené par l’Inspection générale des Finances, un service au sein de son Ministère. Le rapport d’audit a fait l’objet d’une validation par le Ministre des Finances, Cheikh Diba, qui l’a envoyé officiellement à la Cour des Comptes.



Les conclusions du rapport d’audit mettent en lumière des pratiques qui méritent d’être corrigées. Le Ministre est engagé à mettre en œuvre les réformes nécessaires pour garantir une gestion exemplaire des finances publiques.



Sous ce rapport, Il est crucial de ne pas détourner l’attention des véritables enjeux soulevés par le rapport d’audit, pour améliorer la transparence et la gouvernance budgétaire, tâche à laquelle l’actuel Ministre des finances s’attelle au quotidien, conformément aux orientations des nouvelles autorités.











Cellule communication du Ministère des Finances et du Budget