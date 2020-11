Des tirs dans le centre de Vienne font deux morts, dont un des suspects

Plusieurs coups de feu ont été tirés lundi soir dans le centre de Vienne, selon la police qui a fait état de deux morts, dont un des auteurs de l’attentat. Il s’agirait « apparemment d’une attaque terroriste », a déclaré le ministre autrichien de l’Intérieur à la presse.



Karl Nehammer a ajouté que l’attaque, commise par plusieurs auteurs, était toujours en cours. Il a appelé les habitants à la prudence et à rester chez eux.



L’agence de presse autrichienne APA indique qu’un policier a été gravement blessé.



Un témoin, interrogé sur une chaîne de télévision, a dit avoir vu « courir une personne avec une arme automatique, qui tirait sauvagement ».



La police est alors arrivée sur les lieux et a riposté, un autre témoin faisant état « d’au moins 50 coups de feu ».



« À ce stade, il n’est pas possible de dire si la synagogue était visée », a réagi sur Twitter Oskar Deutsch, le président de la Commaunauté israélite de Vienne (IKG). (AFP)



Source : https://www.impact.sn/Des-tirs-dans-le-centre-de-V...