Des travailleurs ruraux s’installent sur un site archéologique

Située à moins de 200 km au nord-ouest de Lima et à une vingtaine de km de la côte du Pacifique, c’est la plus ancienne cité d'Amérique connue jusqu’à ce jour. Ce berceau d'une civilisation vieille de 5.000 ans a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco le 28 juin 2009. Les 66 hectares de sa superficie son...





Source : Au Pérou comme ailleurs, on pratique le confinement et les archéologues ont déserté l’ancienne cité de Caral. Aussi des familles réclament-elles ces terres.Source : https://www.podcastjournal.net/Des-travailleurs-ru...

