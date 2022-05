Désastre écologique: un produit toxique pollue le océans et tue par milliers les poissons Rédigé par leral.net le Mardi 17 Mai 2022 à 15:33 | | 0 commentaire(s)| La pollution maritime au large des côtes sénégalaises n'est plus un secret de polichinelle. Dans cette vidéo d'un jogger, on voit à la plage de Gandiol des milliers ou des millions de poissons morts sur de très longues distances. Ce qui est dommageable pour les ressources halieutiques du Sénégal, c'est que ces poissons n'ont pas eu le temps d'arriver à maturité, causant un drame écologique énorme. Selon les analyses faites sur le mystérieux produit détecté pour la première fois au large de Mbour, elles ont révélé une forte présence dans les échantillons prélevés d'eau de mer d'hydrocarbure et de détergent. Des traces d'acide hexanoïque et d'acétophénone ont été aussi retrouvées.



Accueil Envoyer à un ami Partager