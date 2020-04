Descente de la Police : une scène, de multiples questions à Hamo 2-Case-ba… Est-ce une simple rafle des indisciplinés ? Pourquoi être entré dans cette cite si tranquille avec des personnes en civil et en ressortir avec des hommes menottes ? Un gang démantelé ? Une scène intrigante s’y est déroulée à la Cité Hamo 2 suscitant de multiples questions des habitants et voisins.



A la Cité Hamo 2 qui fait juste face des immeubles du quartier Case-Ba des Parcelles Assainies une scène intrigante s’y est déroulée suscitant de multiples questions des habitants et voisins.

A peine une demi-heure ou un peu moins, une fourgonnette de la police de Golf s’est garée. Intriguée par le bruit d’une voiture qui roule en plein couvre-feu, notre source a eu la surprise de voir plus d’une dizaine d’éléments descendre la voiture de la Police.

Mais sa surprise va aller crescendo en voyant plusieurs personnes se diriger vers cette cite d’habitude très calme, et très sage même en cette période de consigne.

Encadrés par des policiers dont certains en civil, la bande s’est infiltré dans la Cité.

Ce n’est que près de vingt minutes plus tard qu’ils sont ressorties avec trois personnes portant des menottes aux poignets;

Selon toujours notre, un policier en civil, torche en main, a visité les alentours comme pour s’assurer que personne ne s’y cachait. (Voir la mini-vidéo)

Ensuite, ils sont remontés dans le fourgon devenu plus étroit, laissant une foule de questions aux curieux qui observaient discrètement derrière leurs fenêtres.

Est-ce une simple rafle des indisciplinés ? Pourquoi être entré dans cette cite si tranquille avec des personnes en civil et en ressortir avec des hommes menottes ?

Est-ce un gang démantelé ?

Votre site www.leral.net ne manquera pas de revenir ver sa source très fiable y répondre !





