Descente sur le Phare des Mamelles : La DESCOS déguerpit tous les occupants et prévient...

Les géologues ont alerté il y a quelques jours sur le risque que représentent les travaux effectués sur les Collines des Mamelles. Ils avaient même prédit que le volcan des Mamelles risque de se réveiller bientôt. Et pour éviter le pire, la Direction de surveillance du contrôle et de l’occupation du sol la Descos, a effectué une descente ce matin sur le site pour déguerpir les occupants afin de faire place à un prochain aménagement en vue. Ce, après l’arrêt des travaux de terrassement d’un terrain situé sur le flanc de l’une des Mamelles de Dakar.

Selon la Rfm qui donne l'information, les gendarmes de la Descos préviennent qu'aucune habitation ne sera tolérée. Pape Sabouri Ndiaye, Directeur de la Descos a expliqué.



« Il s’agit de mettre en terme à tout ce bruit, à toutes ces polémiques dont le phare a fait l’objet ces derniers temps. Comme vous le constatez le phare est fortement agressé dans ses flancs de part et d’autre avec des constructions irrégulières aux abords de ce phare… »

Malheureusement, ajoute-t-il, ces sites qui sont visés ne sont pas destinés à l’habitation. Il fait remarquer en sus que le phare est un patrimoine qui est classé donc doit être protégé.

