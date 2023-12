Désenclavement des pays sahéliens : Vers une alliance économique et géopolitique entre le Maroc, le Mali, le Burkina et le Niger Rédigé par leral.net le Lundi 25 Décembre 2023 à 22:28 | | 0 commentaire(s)|

Le Maroc a initié ce week-end son premier rendez-vous avec le Mali, le Burkina et le Niger avec comme thème " l’ouverture vers l’océan Atlantique et le désenclavement de ces pays sahéliens". Selon RFI, les ministres des Affaires étrangères des quatre pays étaient réunis à Marrakech en perspective d'une alliance économique, mais aussi géopolitique. La promesse du royaume chérifien est ainsi de désenclaver les pays du Sahel en leur permettant un accès à l’océan Atlantique, leur donner accès aux infrastructures du pays, leur ouvrir les portes du commerce international. Il s'agira de réaliser à travers cette initiative marocaine de nombreuses infrastructures, routières ou aéroportuaires. Les pays sahéliens affirment vouloir investir pour répondre à la proposition marocaine", a informé RFI. Dans l'immédiat, une task force sera mise en place dans chaque pays intéressé pour préparer et proposer "les modalités opérationnelles de cette initiative". La bonne entente diplomatique est quant à elle une réalité...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Desenclavement-des-pays-...

Accueil Envoyer à un ami Partager