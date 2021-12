Désencombrement de la voie publique: La DSCOS entame l’axe Boulevard Canal 4-Tivaouane Peulh le 3 Janvier 2022 et avertit La Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation des sols (DSCOS) continue son opération de désencombrement de la voie publique, ciblant entre autres, les panneaux publicitaires.

A travers un communiqué parvenu à Leral, la DSCOS informe que « dans le cadre de l’amélioration de la fluidité de la circulation et du cadre de vie, en liaison avec Ageroute, elle compte poursuivre la libération de la Voie de dégagement nord-VDN, sur le Boulevard Canal IV-Tivaouane Peulh ».



Cette opération démarre le lundi 3 janvier 2022, par conséquent les organismes qui disposent de supports publicitaires, ont jusqu’au 31 décembre 2021, à 00 heure, pour les enlever.



Et passé ce délai, la DSCOS se réserve le droit de les remettre à la fourrière municipal de Grand-Yoff, conformément aux textes en vigueur.



Une annonce donc aux annonceurs….





