"Désordre" dans la justice: La réponse du Pr Ismaela Madior à son successeur Me Malick Sall

Mercredi 17 Avril 2019

Dès sa nomination à la tête du Ministère de la Justice, le nouveau garde des Sceaux Me Malick Sall avait indiqué qu'il va s'attaquer au "désordre" qui règne chez dame justice. "Je mettre de l'ordre" dans la justice avait-il déclaré. Selon le journal Libération, le Pr Ismaela Madior Fall a profité de la cérémonie de passation de service pour répondre à son successeur. "Il n'y a aucun désordre et aucun problème dans la justice" a précisé le professeur Fall.

Pour le constitutionnaliste "beaucoup de choses ont été faites" au sein de ce ministère. Mais, dit-il, la justice est souvent critiquée surtout en période pré-électorale et électorale. "La justice est toujours critiquée en période électorale, aussi loin qu’on re- monte dans l’histoire de notre pays. en matière électorale, la justice est critiquée à tort ou à raison» a t-il plaidé.

