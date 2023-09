Désordre et inondations : Le marché de Grand-Yoff en difficulté Rédigé par leral.net le Mardi 12 Septembre 2023 à 18:49 | | 0 commentaire(s)| Les récentes pluies torrentielles ont semé le chaos au marché de Grand-Yoff, perturbant la vie quotidienne des habitants et entravant les activités économiques locales. Les résidents expriment leur frustration face à cette situation, qui empire chaque jour dans leur quartier. De plus, le secteur du transport est durement touché par les inondations persistantes, créant ainsi un double défi pour la communauté. Dans ce reportage, Amath Thiam et Cheikh Tidiane Séne explorent les conséquences de ces intempéries sur la vie des habitants et les secteurs clés de cette localité.



Accueil Envoyer à un ami Partager