Dessalement: le Sénégal va bénéficier de technologies de traitement de l'eau adaptées aux réalités

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Novembre 2022 à 16:26 | | 0 commentaire(s)|

L’université Assane Seck de Ziguinchor, en partenariat avec l’Institut de Technologie des Canaris et Air Centre a organisé ce jeudi 10 Novembre un Workshop sur le thème: Dessalement au Sénégal, multi-approches et contribution de la formation et de la recherche universitaire. Ainsi ils visent à partager avec les universités l’apport en terme de formation et de recherche dans le domaine du dessalement. Ceci afin d'établir la faisabilité et l’intérêt économique de traiter les eaux de forage par osmose inverse basse pression pour les purifier de leur excès de fluor, de sel. L'ensemble de ces opération pourra faire bénéficier le Sénégal et la sous-région, de technologies performantes de traitement d’eau, adaptées aux réalités et besoins locaux.