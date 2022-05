Destitué de son poste de Dg de la Solde : Charles Ciss remercie ses amazones et Macky Sall Rédigé par leral.net le Lundi 9 Mai 2022 à 12:42 | | 0 commentaire(s)| Après son limogeage, les femmes de Popenguine ont organisé un "sargal" pour remercier Charles Ciss, ex Dg de la Solde, pour le travail effectué. En retour, ce dernier a remercié cette initiative de la part de ses amazones et a tenu à remercier Son Excellence M. Macky Sall. A l'en croire, le Chef de l'Etat aura toujours son soutien et son engagement, plus que sincère.



Accueil Envoyer à un ami Partager