Destruction des routes: La surcharge des camions indexée

La surcharge des véhicules de transport de marchandises constitue l’une des principales causes de la réduction de la durée de vie des routes. Ce constat est de Malang Faty, expert routier et assistant technique au ministère des Transports terrestres. D'après "Le Soleil", il intervenait au deuxième jour de l’atelier du programme d’appui à la gouvernance du secteur des transports terrestres.



Ainsi, le Directeur des Routes, Mamadou Alassane Camara a abordé la question de l’intégration des femmes dans le secteur: « le secteur des transports terrestres est ouvert aux femmes et il n’y a aucune discrimination. D’ailleurs, beaucoup de femmes qui évoluent dans le secteur, font un très bon travail ».



Pour sa part, Ami Dieng Kébé, experte en genre, a recommandé la mise en place d’une législation spécifique pour l’intégration des femmes et des personnes vivants, avec un handicap dans le secteur des transports.