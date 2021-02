Detention: Pastef dénonce la maltraitance et la torture perpétrées sur les jeunes de son parti Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Février 2021 à 19:26 | | 0 commentaire(s)|

Les jeunes de Pastef arrêtés ce lundi 08 février lors des violentes manifestations, subissent des cas de maltraitance et de torture. C'est du moins ce que soutient ce parti dans un communiqué publié hier.

et de torture. C’est du moins ce que soutient ce parti dans un communiqué publié hier. « En effet, suite aux différentes visites effectuées toute la journée, par les responsables de notre parti, les victimes nous ont toutes affirmé faire l’objet de maltraitances et d’actes de torture durant leur garde à vue, qui se poursuit à ce jour. Nous demandons à Macky Sall l’arrêt immédiat des sévices corporels ainsi que la libération immédiate et sans conditions de nos militants venus pacifiquement témoigner leur soutien au Président Ousmane SONKO dans le complot honteux ourdi contre lui. Nous en informons le Comité sénégalais des droits de l’homme, la RADDHO, la Ligue sénégalaise des droits de l’homme et Amnesty International pour que cessent ces actes, contraires aux lois de notre pays et aux conventions. Nous attirons l’attention sur les cas Mohamed Ndoye qui a passé toute la journée du 09 février 2021, menotté, mains au dos, sans audition et Mohamed Thiam blessé à l’épaule par balle et interdit de soins. Tous ces faits ont été constatés par nos avocats pour que nul n’en ignore. La dictature ne passera pas. Stop aux traitements inhumains et dégradants » indiquent les partisans de Sonko. Le Témoin



Source : Source : https://letemoin.sn/detention-pastef-denonce-la-ma...

