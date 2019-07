Détention de Guy Marius Sagna: « France Dégage » saisit la Cour suprême

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Juillet 2019 à 13:01 | | 0 commentaire(s)|

Le mouvement « Frapp France Dégage » annonce avoir saisi ce jeudi le Procureur général de la Cour suprême d’une lettre de dénonciation contre la détention de Guy Marius Sagna. Selon Ibrahima Mboup, l’un des initiateurs de la lettre, la détention de son camarade est « illégale » et il doit être « libéré immédiatement ».



« Les magistrats doivent rendre la justice au nom du peuple et ils ne sont ne sont pas au-dessus de la loi. En se basant sur les articles 661 et 662 du code de procédure pénale, nous estimons que la procédure intentée contre Guy Marius Sagna, est illégale. C’est pourquoi, nous appelons, le procureur général pour qu’il fasse injonction sur le procureur de la République, afin qu’il arrête toute poursuite contre lui », a déclaré M. Mboup à la RFM.



Guy Marius Sagna a été interpellé le 16 juillet 2019 suite à une série de publications sur sa page Facebook. Selon l’accusation, il aurait lancé une fausse alerte au terrorisme dans l’une d’elles. « Cette publication ne vient pas de Guy Marius Sagna, mais de Frapp France Dégage. Elle a été faite à la suite d’une conférence de presse que j’ai moi-même animée. Guy Marius n’était pas présent et il n’est pas non plus coordonnateur du mouvement », a précisé Ibrahima Mboup.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos