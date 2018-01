Détention et usage de chanvre indien à Touba: La belle de nuit Arame Guèye, condamnée à 10 jours d'emprisonnement Ses dénégations devant la barre du tribunal des flagrants délits de Diourbel n'ont pas empêché Arame Guèye d'être reconnue coupable d'usage et détention de chanvre indien à Touba, où elle exerce en qualité de prostituée.

Du haut de ses 37 ans, Arame Guèye, qui se réclame pourtant mouride convaincue, est une des nombreuses belles de nuit qui exercent le plus vieux du monde en plein cœur de la cité religieuse de Touba. Et pourtant, ce n'est pas pour prostitution, encore moins pour défaut de carnet sanitaire qu'elle a été attraite devant la barre du tribunal des flagrants délits de Diourbel.



Mais Arame Guèye comparaissait pour répondre des délits d'usage et de détention de chanvre indien. C'est vendredi dernier que les éléments de la gendarmerie de Touba, à l'occasion d'une opération de routine, ont fait une descente dans une maison close. Sur les lieux, les pandores ont trouvé Arame Guèye seule dans une chambrette. Lorsque les gendarmes ont fouillé l'endroit, ils ont trouvé, sous le matelas sur lequel Arame Guèye était assise, un cornet de chanvre indien.



Seulement, elle a juré sur tous les saints que la drogue ne lui appartenait pas. Mieux, elle a voulu se défausser sur un de ses nombreux clients qu’elle accuse d’avoir placé sur les lieux, le cornet. Malgré ses dénégations, elle sera arrêtée puis déférée. A son procès, hier jeudi, Arame Guèye a réitéré ses mêmes propos, niant être la propriétaire du chanvre indien.



Toutefois, elle n'est parvenue à convaincre de son innocence ni le représentant du ministère public qui s'est rapporté à la sagesse du tribunal ni les juges qui ont prononcé contre elle une peine de dix jours de prison ferme, après l'avoir reconnue coupable des charges. Le tribunal a également ordonné la destruction de la drogue saisie.











