Détenu à Rebeuss : Le journaliste Adama Gaye va retrouver la liberté bientôt

Adama Gaye, placé sous mandat de dépôt pour offense au chef de l'État et atteinte à la sûreté de l'État sera bientôt édifié sur son sort.





D’après Libération, le journaliste, bien que le Procureur et le Doyen des juges aient rejeté sa demande de liberté provisoire, a un pas hors de Rebeuss, rapporte Libération.



Et, il sera bientôt libéré. Le journal soutient qu'il y’a de fortes chances qu'il retrouve les siens d'ici le week-end prochain.



