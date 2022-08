Déthié Fall : "BBY est désormais l'opposition parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale"

En conférence de presse, la coalition Yewwi / Wallu, par la voix de Déthié Fall, estime que les propos de la coalition Benno Bokk Yakaar sont fallacieux et dénués de sens.



"Au moment où on vous parle, la coalition Yewwi/Wallu Sénégal a 83 députés sur les 165 légalement constitués. Qu'ils l'acceptent ou non, il faut qu'ils sachent que désormais, BBY est l'opposition parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale et que nous, coalition Yewwi/Wallu, sommes la majorité parlementaire ", a affirmé le président du PRP.



Il a en outre loué l'intelligence des Sénégalais, qui " ont très vite assimilé la stratégie mise en place avec Wallu, qui était du reste, très compliquée ".