Déthié Fall, vice-président de ‘’Rewmi’’ : « Le nombre de pauvres était de 6 300 000 en 2011 et il est de 6 800 000 en 2017 » Le vice-président et directeur des structures de ‘’Rewmi’’, Déthié Fall, assène ses vérités au Premier ministre après sa Déclaration de politique générale. Selon M. Fall, entre 2011 et 2016, le taux de chômage a connu une hausse de 2%, la déclaration du chef du gouvernement n’est que promesses et réalisations qu’on ne peut situer.

Rien de particulier, des répétitions de promesses faites depuis la première Déclaration de politique générale, de nouvelles promesses et des réalisations qu’ils sont les seuls à pouvoir situer, car les populations des zones citées ne savent pas de quoi ils parlent, a déclaré Déthié Fall, après la Déclaration de politique générale du chef du gouvernement. Qui ne s’est pas retenu de demander au Premier ministre : à quel pays faisait-il allusion ? Avant de répondre en ces termes : « Certainement pas du Sénégal où le taux de chômage a quitté 10,4% en 2011 pour atteindre 12,4% en 2016, donc une évolution de 2%. Le nombre de pauvres était de 6 300 000 en 2011 et il est de 6 800 000 en 2017. Donc le président Macky Sall a créé 500 000 nouveaux pauvres, alors qu’il avait promis 500 000 nouveaux emplois ».



A force de répéter et de s’entendre parler, on peut être amené à prendre pour réalisées des choses qui sont encore au stade de conception, et c’est ce qui arrive le plus souvent à ce gouvernement. Sur les coûts des projets, il y en a plusieurs qui ne correspondent pas à la réalité, comme le coût du TER, mais ils ignorent la profondeur de l’intelligence des Sénégalais, personne ne peut les tromper, a-t-il ajouté. Non sans rappeler une assertion de Abraham Lincoln: « on peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le peuple tout le peuple, une partie du temps, mais on ne peut tromper tout le peuple tout le temps ».



Fanta DIALLO BA avec Vox populi

