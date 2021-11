On ne le voit plus, on ne l’entend presque plus depuis la fin des travaux sur le dialogue politique, mais il est bien là, Déthié Faye du pôle des non alignés. Il a d’ailleurs été investi par la YewwiAskan Wi comme tête de liste dans la commune Déaly dans la région de Diourbel. «Notre liste, composée de fils et de filles de Dealy dont l’expertise, la compétence et l’engagement pour le développement de notre commune sont reconnus de tous, est une force pour l’avènement du changement longtemps attendu. Alors, mobilisons-nous pour une rupture dans la manière de gérer notre commune. Je tends la main à tous en vue de nous mettre ensemble au service de Dealy», lit-on dans une note transmise à la presse.







Source : https://www.jotaay.net/Dethie-Faye_a21549.html...