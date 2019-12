Détournement à la CNCA de Louga : L’ex chef d’agence et Cie s'exposent à une peine de 5 ans ferme

Le procureur près le tribunal de grande instance de Louga a requis hier mercredi, 05 ans de prison ferme contre l’ex chef d’agence de la Caisse nationale de crédit agricole (CNCA) de Louga, Bernard Sacouna Diémé, en cavale, les agents Mamadou Lamine Ndiaye, Séllé Diongue et Albert Jacques Malo. Ils devront payer une amende de 5 000.000frs (cinq millions de frs) de dommages et intérêts avec confiscation de leurs biens. Ils sont poursuivis pour détournement, complicité d’escroquerie, faux et usage de faux en écritures privées. Les caissiers Estaphanie Mame Diakher Mendy, Cheikh Ndiaye, encourent 02 ans ferme. Ils sont poursuivis pour faux et usage de faux.



Le cerveau de ce scandale financier qui secoue la CNCA de Louga, Bernard Sacouna Diémé et ses complices sont poursuivis de détournement de 596 millions de francs dans la période comprise entre 2012 et 2017. L’agent judiciaire a réclamé la somme de 650 millions à titre de dommages et intérêts. Le délibéré est fixé au 29 décembre prochain.



En effet, tout est parti d’une réclamation d’un client qui avait saisi le chef d’agence nouvellement affecté à Louga, pour se plaindre des retraits opérés sur son compte à son insu. Un autre client de la banque a lui aussi dénoncé les mêmes faits. Prenant au sérieux ces réclamations, l'agence a effectué un audit. Les vérifications ont permis de constater que la somme 596 millions de F Cfa a été détournée. Au total, 27 comptes ont été pompés.



La police a procédé à l’arrestation des cinq (5) agents pour délits de détournement de deniers publics. Attraits mercredi, devant la barre du tribunal de Louga, ils ont tous chargé le chef de l’agence M. Diémé qui serait terré aux États-Unis.

