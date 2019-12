Détournement d’engrais et de semences : il n’y aura plus de quotas pour les gros producteurs en 2020 Accusé d’avoir bénéficié de plus de 4000 tonnes d’engrais et de semences, Moustapha Cissé Lô a, à son tour, révélé l’existence d’ « une mafia » de producteurs et revendeurs d’intrants agricoles au détriment des paysans. Le ministre de l’Agriculture a annoncé, hier, sur la RTS, qu’il n’y aura plus de quotas pour les gros producteurs à partir de 2020. Moussa Baldé a indiqué tout le monde devra aller chercher ses intrants au niveau des commissions.

