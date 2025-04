Détournement d’un bateau d’engrais : Aziz Ndiaye et son frère Massata Ndiaye ont comparu devant le juge

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Avril 2025 à 10:55 | | 0 commentaire(s)|

L’homme d’affaires Aziz Ndiaye et son frère Massata Ndiaye ont comparu ce lundi 7 avril 2025 devant le juge du deuxième cabinet, dans le cadre de l’enquête sur le détournement d’un bateau d’engrais. À l’issue de leur audition, les deux frères ont été inculpés pour recel, bien qu’ils contestent catégoriquement les faits qui leur sont reprochés.



Selon leur avocat, cité par le journal "Libération", repris par "Senenews", ses clients nient totalement les accusations portées contre eux. Malgré cette mise en cause, Aziz Ndiaye a bénéficié d’une liberté provisoire, tandis que son frère Massata a été placé sous contrôle judiciaire. Aucun mandat de dépôt n’a été prononcé à leur encontre. Toujours d’après "Libération", les deux hommes ont déposé en caution trois villas situées à Ngaparou, une démarche qui aurait joué en leur faveur, pour éviter la détention provisoire.

Mame Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook