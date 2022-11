Détournement de 6 milliards FCfa à Orabank : Tivaouane vivement embarrassée

Certainement à la lecture du titre, la première impression, c’est de se demander en quoi la ville religieuse Tivaouane peut être embarrassée par une affaire de détournement de 6 milliards FCfa à Orabank, pour laquelle l'homme d’affaires M. Ndiaye serait le principal accusé. Eh bien, ce que vous ne savez pas, c’est que M. Ndiaye est très introduit dans la famille religieuse de Tivaouane. Et ce qui est navrant, l’homme serait l’époux de la fille d’un très grand dignitaire religieux de Tivaouane, revele "Le Témoin".



Un homme très respecté pour son érudition, son calme et surtout, sa pondération. Nous nous gardons pour le moment de divulguer le nom de l’homme religieux, qui n’est en rien mêlé aux turpitudes de son gendre, qui n'en serait pas à son premier coup tordu selon nos antennes branchées à Tivaouane.



Il reste que les largesses de l’homme à l’endroit de la famille religieuse de Tivaouane, ont toujours installé un certain étonnement. M. Ndiaye casquait comme pas possible pour sa belle-famille. Ce qui fait que l’homme bénéficiait d’un niveau de respect élevé à Tivaouane. Il était parti jusqu’à faire de l’ombre à un autre homme d’affaires bien introduit dans la capitale du Tidianisme. Cependant, son dernier coup a fini d’embarrasser les dignitaires religieux de la ville de Tivaouane.







Affaire à suivre.