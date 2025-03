Détournement de fonds : Farba Ngom face à la justice, Waly Diouf Bodian réagit

L’affaire Farba Ngom continue de faire grand bruit, alimentant les débats et les critiques acerbes. Alors que le responsable politique de l’Alliance pour la République (APR) est placé sous mandat de dépôt pour des accusations de détournement de fonds publics à hauteur de 31 milliards de FCFA, de blanchiment d’argent et d’association de malfaiteurs, ses tentatives pour échapper à la prison se sont révélées infructueuses, relate Senenews.



Farba Ngom a en effet tenté de convaincre la justice en proposant de mettre en garantie des immeubles d’une valeur équivalente à la somme en question. Une stratégie qui n’a pas trouvé grâce aux yeux du Collège des juges d’instruction financiers du Pool judiciaire financier (PJF), qui a rejeté cette offre, maintenant ainsi l’homme politique en détention provisoire. Parmi les nombreuses réactions suscitées par cette affaire, celle de Waly Diouf Bodian n’est pas passée inaperçue. Ce dernier estime que la défense de Farba Ngom était une erreur stratégique majeure, voire une preuve d’incohérence.



Il a exprimé son opinion avec une ironie mordante, soulignant ce qu’il considère comme une contradiction flagrante dans la démarche de l’accusé : « On t’accuse d’alcoolodépendance, tu proposes des caisses de bière pour ta défense. Vas méditer dessus en Ramadan à Reubeuss. » Une déclaration qui, au-delà du sarcasme, met en lumière ce que Waly Diouf Bodian considère comme une tentative maladroite de se soustraire à la justice, en proposant des biens matériels en échange d’une liberté contestée.