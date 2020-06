Détournement de fonds à Batiplus : Les révélations de Rachelle Slaylaty l’inculpée Le Directeur général de Batiplus, Christian Chabel Samra avait déposé une plainte contre son employée Rachelle Slaylaty qu’il accusait d’avoir détourné plus de 125 millions de Fcfa d’un coffre qu’elle gérait. Cette dernière qui est placée sous mandat de dépôt depuis le 25 mars nie toujours les faits. Dans une lette reçue à Leral, elle révèle que 2,8 milliards de nos francs ont été puisés dans ce même coffre et remis à un certain courtier. Et toutes ces transactions ont été effectuées sans écriture comptable et sur instruction de ce même Directeur général. Elle trouve anormale d’être en prison alors que « les délinquants à col blanc en l'occurrence M. Chabel Samra » soit libre.





Voici l’histoire de Rachelle Sleytaly, Sénégalaise née à Point E, originaire de Mbacké

« Suite à un audit des comptes de l’entreprise où je travaillais (BATIPLUS) en début d’année, un écart de plus de 125 millions a été remarqué par AKM audit et M. Christian Chabel Samra (Directeur de BATIPLUS) avait déposé une plainte.



Étant la gérante des coffres, ma responsabilité ne souffrait d’aucune équivoque d’après lui.

Mais il s’avère que durant mon interrogatoire, je leur ai clamé ma totale innocence et je fourni aux enquêteurs, un document attestant que plus de 2,8 milliards de nos francs ont été puisés dans ce même coffre et remis à un certain courtier du nom de M. Fall sur une période de 4 ans.

Toutes ces transactions ont été effectuées sans écriture comptable et sur instruction de ce même directeur général. Ce qu’il ne nia bien sûr pas et affirma que ces montants ont été retirés à cause de «situations exceptionnelles». Chose quand même bizarre, il me demandait à chaque fois d’effacer du fichier les lignes relatives à ces dépenses. Allons savoir pourquoi !



Cerise sur le gâteau, le courtier M. Fall qui avait nié de prime abord qu’il n’avait jamais déposé de l’argent chez un particulier a finalement balancé 2 noms (S.H. et H.H.) lorsqu’il fut contraint par les enquêteurs. Il leur dit d’ailleurs que l’argent n’était qu’en transit entre leurs mains avant d’atterrir à la banque mais jusqu’à présent les concernés ne peuvent point fournir un document prouvant que l’argent a été bel et bien déposé à la banque. L’un d’eux soutenait d’abord que c’était un emprunt (de centaines de millions mon œil) et pas de preuves non plus.

In fine, il ne souffre d’aucune équivoque qu’un important réseau de blanchiment d’argent a été démantelé mais le comble est qu’aujourd’hui, la seule personne qui fut placée sous mandat de dépôt depuis le 25 mars n’est autre que moi-même Rachelle dont la CULPABILITÉ n’a jamais été prouvée selon les PVS des enquêteurs.

Et pendant ce temps, les délinquants à col blanc en occurrence M. Chabel Samra continue à vaquer tranquillement à ses occupations dans Dakar alors que le parquet avait requis son placement sous mandat de dépôt à la même date du 25 mars 2020 aussi.



Mais qui protège le DG de Batiplus ?

Pourquoi la presse excepté Libé n’en a point parlé ?

Par quelle magie et tour de passe-passe Rachelle s’est elle vue emprisonnée depuis 2 mois pendant que les principaux délinquants et criminels courent les rues ?



Rachelle n’a pas d’entreprise; Rachelle n’a pas de voix au fin fond de sa cellule; Rachelle n’est ni puissante encore moins riche pour museler une certaine presse.

Rachelle sera l’agneau du sacrifice des tous puissants. Et nous assisterons encore, une énième fois, à un festin de grands bonnets dont la table sera garnie du sang de la frêle, faible et innocente biche.

Bienvenu à Ndoumbelane ! »



