Deux anciennes responsables de la DAGE sous Macky Sall dans le viseur du parquet financier

Deux anciennes Directrices de l’administration générale et de l’équipement (Dage) de ministère, sous Macky Sall, seraient dans le viseur du parquet financier. Le journal, qui ne révèle ni leurs identités ni les ministères où elles officiaient, avance qu’elles seraient sur le point d’être arrêtées pour des irrégularités présumées dans leur gestion, relate L'Observateur.



L’une des deux dames est une Inspectrice du Trésor, souligne la source. «Les enquêtes menées par les corps de contrôle de l’État ont révélé des irrégularités graves dans sa gestion. […] Elle aurait procédé à des paiements pour des marchés fictifs, prétendument exécutés pour le compte du ministère [dont elle était la Dage]», rapporte L’Observateur, sans plus de précision, lit-on dans Seneweb.



Interpellée sur ces soupçons, la mise en cause «n’aurait fourni aucune pièce justificative», selon le quotidien d’information du Groupe futurs médias. Lequel ajoute que la seconde Dage visée par le parquet financier a été épinglée par un rapport d’audit pointant une gestion douteuse de deniers publics. Son arrestation serait également imminente, selon L’Observateur.