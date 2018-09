Deux ans déjà; Mbaye Jacques Diop nous a quitté Mbaye Jacques Diop, né le 15 janvier 1934 à Rufisque et mort le 11 septembre 2016 à Dakar , est un homme politique sénégalais. L'homme politique a été député, maire de Rufisque de 1987 à 2002 et président du Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales (CRAES).

Jeunesse et formation Il est titulaire d'une licence en droit, d'un DES en droit privé et du diplôme français d'inspecteur de la jeunesse et des sports.

Il est élu député, sans interruption de 1981 à 2004 et maire de Rufisque, sa ville natale de 1987 à 2002.

Dès 1954, il adhère au Bloc démocratique sénégalais (BDS), le futur Parti socialiste (PS). Par la suite, il rejoint l'Alliance des forces du progrès (AFP). Une formation qu'il a quitté en 2000 pour fonder son propre parti, le "le parti du progrès et de la démocratie (PPC). Celui-ci, fusionne avec le parti de la majorité gouvernementale, le parti démocratique sénégalais (PDS) en 2002.



Diplômes

Bachelier de l'Enseignement Secondaire

Licencié en Droit (Ancien régime)

Diplôme d'études supérieures (D.E.S) de Droit Public

Diplôme Français d'Inspecteur de la Jeunesse et des Sports Activités professionnelles

Expert Maritime Agréé

Commissaire International aux Avaries

Expert Commercial

Syndic-Administrateur Judiciaire

Ancien Président de la Section Commerciale de l'Ordre National des Experts et Évaluateurs Agréés du Sénégal

Président des Syndics et Administrateurs Judiciaires du Sénégal

Président Honoraire de l'Ordre National des Experts et Évaluateurs du Sénégal Fonctions électives

Député à l'Assemblée Nationale (1983 - réélu à jusqu’aux législatives de 2006)

Maire de la Ville de Rufisque (1987-2002)

Président de la Commission des Lois et des Droits de l'Homme à l'Assemblée Nationale (1996-2000)

Président de la Commission de la Défense et de la Sécurité à l'Assemblée Nationale (2000-2004)

Vice- Président de l'Association des Maires du Sénégal (1988-2002)

Premier Vice- Président de la Communauté Urbaine de Dakar (1990-2000)

Conseiller Municipal de la Ville de Rufisque (1964 - réélu jusqu’aux élections municipales de 2009)

Maire Honoraire de la Ville de Rufisque (2002 à nos jours)

Secrétaire général national du Parti pour le Progrès et la Citoyenneté (PPC)

Président de la Coalition (11 partis) Defar Sa Rew Activités et fonctions politiques

Membre fondateur du Mouvement des Jeunesses du Bloc Démocratique Sénégalais de Léopold Senghor (MJ-BDS) (au Congrès de Juin 1954 à Louga)

Secrétaire Général à l'Organisation et à la Propagande de l'Union des Jeunes du Bloc Populaire Sénégalais (UJ-BPS) (1957) et du Mouvement des Jeunes de l'Union Progressiste Sénégalaise (MJ-UPS) (1957-1964)

Premier Secrétaire Général-Adjoint du Bureau National du Mouvement des Jeunes de l'Union Progressiste Sénégalaise (MJ-UPS) (1964-1967)

Membre des Bureaux Politiques du Bloc Populaire Sénégalais et de l'Union Progressiste Sénégalaise (1957-1967)

Délégué de la Jeunesse du Sénégal au Congrès du Parti du Regroupement Africain (PRA) (juillet 1958 à Cotonou) : ‘’Indépendance immédiate’’

Secrétaire aux Relations Extérieures de l'Union Nationale de la Jeunesse du Mali (UNJM) (1959-1960)

Rapporteur de la Charte et des Statuts du Mouvement Panafricain de la Jeunesse au Congrès Constitutif d'Alger (1967)

Directeur-Fondateur de l'École des Cadres du Parti socialiste (1975-1980)

Coordonnateur du Groupe d'Études et de Réflexion du PS (1976-1978)

Secrétaire Permanent du Bureau Politique du Parti socialiste (1977-1980) ; a représenté le PS à toutes les rencontres sur le code électoral de 1989 à 2000

Délégué du Parti socialiste au Congrès Constitutif de l'Inter-Africaine Socialiste (IAS) à Tunis (1977) avec Moustapha Niasse ès qualités Secrétaire Politique du PS

Délégué du Parti socialiste à plusieurs réunions et Congrès de l'Internationale socialiste (à partir de 1976)

Co-Rédacteur de la Charte de l’Inter-Africaine Socialiste (IAS) avec Pierre Boutros Ghali (Égypte), Mohamed Sayah (Tunisie)

Secrétaire Général de la Coordination Communale PS de Rufisque (1982-2000)

Secrétaire Politique de l'Union Régionale PS de Dakar (1990-2000)

Démissionnaire du PS le 02 mars 2000

Fondateur du Parti pour le Progrès et la Citoyenneté (PPC) (le 30 mai 2000)

Réélu Député à l'Assemblée Nationale aux élections législatives de 2001 sur la liste du PPC ( 6 e parmi les 25 Partis et coalitions de Partis en compétition)

parmi les 25 Partis et coalitions de Partis en compétition) Fusion politique PPC-PDS au Congrès d'avril 2002

Secrétaire Politique National du PDS (avril 2002) à ce même Congrès

Membre de la Direction Politique Nationale (DPN) du PDS (mai 2003)

Membre du Comité Directeur du PDS (mai 2004)

Président du Conseil de la République pour les Affaires Economiques et Sociales (août 2004 – septembre 2007)

Président honoraire du Conseil de la République pour les Affaires Economiques et Sociales (Mars 2010 à nos jours)

Reprend la Direction du PPC, le 10 avril 2012, comme Secrétaire général national

Président de l’Association nationale ‘’Les Porteurs de Pancartes’’ ; (les jeunes qui, en 1958, ont réclamé au Général De Gaulle l’Indépendance) Activités et fonctions internationales

Membre de l'Institut Français des Praticiens des Procédures Collectives (Paris 1985 à nos jours)

Membre de l'Association Internationale des Experts et Conseils de l'ONU

Membre du Bureau de la Fédération Mondiale des Villes jumelées Cités Unies (Lisbonne 1989-2002)

Secrétaire Général de l'Union des Villes Africaines (Rabat 1989-2003)

Rapporteur des Maires du Monde au Congrès Habitat II à Istanbul (juin 1996) Activités littéraires et scientifiques

Auteur de plusieurs articles et publications dans les domaines culturel, politique et juridique

Auteur d’un livre biographique : ‘’Une Vie de Combats’’ 2013 Loisirs

Lecture

Sport (Boxe, Athlétisme, Basket et Natation)



