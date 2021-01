Deux ans dont trois mois ferme de prison : Mère célibataire, Khady Ndiaye avait commis un vol avec effraction aux Maristes Venue passer le week-end chez sa sœur aux Maristes, Khady, cette mère célibataire a décidé de visiter les appartements d’un immeuble du quartier, afin d’y perpétrer des vols. Comme modus operandi, elle toquait à une porte, si personne n’ouvrait, elle y accédait par effraction avec l’aide d’un tournevis.

Grâce à cela, elle a réussi à voler la somme de 130 mille francs CFA au nommé Ousmane, plus 10 mille francs CFA dans une autre chambre de cet appartement. Son coup ayant réussi, elle a tenté, par le même procédé, d’ouvrir la porte d’un autre appartement. Mais son dessein n’a pas abouti. Arrêtée en flagrant délit, elle a été conduite à la police avant d’être déférée.



Dès l’entame de ses propos, hier, à la barre, elle a essayé de faire croire que la partie civile, qui n’a d’ailleurs pas comparu, lui devait de l’argent. ‘’Je suis allée chez lui pour récupérer l’argent de la tontine qu’il me devait’’, a-t-elle tenté de se justifier. Mais quand le juge lui a rappelé les déclarations qu’elle a tenues à l’enquête, elle s’est résolue à dire la vérité.



Toutefois, elle a réduit la somme qui lui a été imputée. A l’en croire, dans l’appartement d’Ousmane Ba, elle n’a subtilisé que la somme de 30 mille francs CFA.



Le représentant du ministère public a, ainsi, requis l’application de la loi. Mais Me Iba Mar Diop, son avocat, a demandé au tribunal de lui tendre la perche. ‘’Elle a reconnu les faits. Je sollicite une application bienveillante de la loi pénale, parce qu’elle est une délinquante primaire’’, a plaidé Me Diop.



Après en avoir délibéré, le tribunal a requalifié les faits initialement retenus contre Khady Ndiaye en vol simple. Le juge des flagrants délits lui a ensuite infligé une peine de 2 ans de prison dont 3 mois ferme. ‘’On t’a tendu la perche. A ta sortie de prison, va chercher du travail’’, lui a asséné le magistrat.

« EnQuête »



