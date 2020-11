Deux chiens pas comme les autres

Lors des dernières élections présidentielles américaines, Wilbur Beast, un bouledogue français de six mois, a été élu maire de Rabbit Hash, soit "hachis de lapin", une localité de 426 habitants dans le Kentucky. La population l’a en effet plébiscité et cela n’a rien d’étonnant car la commune est toujours dirigée par un chien depuis 1998. À l’époque, un certain Don Claire a eu l’idée d’élire comme maire un animal et pas nécessairement un chien pour collecter des fonds destinés à l...

