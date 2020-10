Deux imams de Tivaouane Peul s’évanouissent devant le gouverneur

Selon des informations du journal "L'As", l’activiste Guy Marius Sagna rapporte une scène triste qui s’est déroulée lundi dernier devant le gouverneur de Dakar. A l’en croire, deux imams parmi les membres de la délégation des victimes de spoliation foncière à Tivaouane Peul, se sont évanouis devant le gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall, qui leur a annoncé une nouvelle qu’ils n’ont pas pu supporter.



Lundi dernier, raconte Guy Marius Sagna, le gouverneur de Dakar a appelé les victimes de démolition de maisons et de spoliation foncière de Tivaouane Peul. Il leur dit avoir appris qu’ils allaient reprendre la lutte pour entrer en possession de leurs terrains. Le collectif répond par l’affirmative.



Al Hassan Sall poursuit ses questions en demandant aux membres du collectif s’ils préparaient une manifestation. On l’informe que la manifestation est prévue pour vendredi. Ainsi, le gouverneur de Dakar invite le collectif à le rencontrer mardi. Le jour J, le gouverneur de Dakar Al Hassan Sall informe les 1796 victimes de Tivaouane Peul, que les 20 hectares que le Président Macky Sall leur avait donnés pour compenser les 123 hectares de maisons détruites et de parcelles accaparées, leur ont été retirés. A peine le gouverneur a-t-il terminé sa phrase que deux imams se sont évanouis. Guy Marius Sagna demande au Président Macky Sall, de rendre aux victimes leurs terrains et leurs maisons.

