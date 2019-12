Deux ingénieures italiennes ont découvert un algorithme qui divise par deux le rayonnement absorbé par le corps lors d'un scanner

Les rayons X sont à la base du fonctionnement d'instruments comme la scanographie (tomodensitométrie), indispensable pour le diagnostic de certaines maladies graves mais qui sont nocives pour l'organisme au-delà d'un certain seuil. Si les examens de tomodensitométrie sont fréquents et rapprochés dans le temps, comme c'est le cas pour les patients atteints de cancer, ils peuvent avoir des effets secondaires.



On peut donc comprendre l'importance de la découverte faite par Michela D'Antò de la Fondation G.. Pascale et Federica Caracò de l'Université Federico II de Naples : les deux ingénieurs, lauréats du Prix Health technology challenge, ont développé un algorithme qui permettrait d'obtenir des images de bonne qualité tout en réduisant de moitié le nombre de rayonnements absorbés.