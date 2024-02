Deux journalistes interpellées puis libérées: l'AFMS condamne avec la plus grande fermeté ces faits

Les journalistes Sokhna Ndack MBACKE de Agora et Khadija DIOUF de Emedia ont été brutalisées, humiliées et embarquées manu militari ce dimanche 04 Février avant d'être libérées tard le soir.



L'Association des Femmes de Médias du Sénégal condamne avec la plus grande fermeté ces faits déshonorants pour des forces de défense et de sécurité en particulier et pour notre démocratie en général.



Dans ce contexte, l'AFMS rappelle que le terrain reste le lieu de travail des journalistes et que la liberté d'expression est garantie par l'article 10 de la Constitution.



L'AFMS tient à rappeler à l'Etat du Sénégal à travers les forces de l'ordre son obligation de préserver l'intégrité physique et corporelle de la femme même dans le cadre d'un maintien de l'ordre surtout pour des

femmes en exercice de leur métier.



Nous tenons à rappeler également que nos consœurs étaient identifiables de par leurs gilets de presse et leurs cartes nationales de la presse.



L'AFMS exige des forces de l'ordre l'arrêt de ces agissements et leur rappelle leur devoir de veiller à l'intégrité physique des journalistes dans l'exercice de leur fonction.



L'AFMS invite les consœurs et confrères sur le terrain à plus de vigilance et à dénoncer tout acte dégradant pour un traitement diligent.

Le bureau exécutif

Ndèye Fatou Kébé