Accueil Envoyer Partager sur facebook Deux morts lors des manifestations du FNDC en Guinée Rédigé par La rédaction de leral.net le 14 Janvier 2020 à 09:44 Situation tendue lundi à Conakry et dans plusieurs villes de Guinée où les populations sont sorties à l'appel du FNDC, le front national pour la défense de la constitution.

Selon la correspondante de BBC Afrique, la manifestation a été partiellement suivie à Conakry et dans plusieurs localités du pays.



Des routes on été barricadées .Des échauffourées ont eu lieu entre jeunes manifestants et forces de l'ordre qui ont essuyé des jets de pierre et ont utilisé de leur côté du gaz lacrymogène pour disperser des manifestants .



Des témoins ont même parlé de tirs à balles réelles entendus dans plusieurs zones.



Accueil Accueil Envoyer à un ami Envoyer à un ami Version imprimable Version imprimable Partager Partager



Deux morts lors des manifestations du FNDC en Guinée



Plusieurs sources font état de deux personnes tuées lundi lors de manifestations de l'opposition. Les officiels ne reconnaissent qu'un décès.



Selon des sources proches du FNDC, deux personnes ont été tuées dont une à Conakry et l'autre à Labé une ville située à environ 400kms de la capitale Conakry, où la manifestation a été particulièrement violente.



A Labé, localité considérée comme un des fiefs de l'opposition, le siège du tribunal de 1ère instance a été saccagé, le bureau du procureur ainsi que des véhicules sous scellé incendiés. Un domicile qui sert de siège au parti au pouvoir a également été brulé.



L'opposition signale que d'autres villes de l'intérieur du pays ont aussi été touchées par les manifestations notamment Boffa, Boké, Mamou, Pita et Lelouma.



Le FNDC, manifeste depuis plusieurs mois pour protester contre un projet de nouvelle constitution. Une opération qui selon lui pourrait remettre le compteur à zéro et permettre au président guinéen Alpha Condé de briguer un troisième mandat lors de la présidentielle de cette année.



Les responsables de ce front, promettent de ne plus informer les autorités du calendrier de leurs manifestations qui vont désormais être continues disent-ils, si le président Alpha condé n'annonce pas officiellement qu'il ne briguera pas un troisième mandat.

BBC

Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Kenya: Al Shabaab tue trois enseignants lors d'une attaque La police israélienne arrête un gourou qui vivait avec 50 femmes