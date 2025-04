Développement de l’Afrique : Le président de la Bad félicite le groupe UBA, pour son rôle

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Avril 2025 à 14:36 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué de presse, Dr Adesina a souligné cet aspect lors de sa visite de courtoisie au bureau de United Bank for Africa (Uba UK) Limited à Londres. «Dr Adesina, qui milite depuis longtemps pour l'Afrique comme nouvelle frontière d'investissement, a remis en question les idées reçues sur les risques liés au continent. Il a cité des résultats d'analyses de Moody's Analytics montrant que le taux de défaut d'investissement en Afrique au cours des 14 dernières années s'élève à seulement 1,7 %, bien inférieur à celui de toute autre région du monde, y compris 13 % en Amérique latine et 10 % en Europe de l'Est. Cela démontre que la perception du risque en Afrique est souvent déconnectée de la réalité », lit-on dans le document.



Adesina a reconnu la relation historique entre le Groupe de la Banque Africaine de Développement et le Groupe Uba, qui dure depuis plus de deux décennies. La discussion a porté sur des domaines d'intérêt commun, y compris les possibilités de soutenir les systèmes financiers africains et le développement économique durable.



« Notre relation avec Uba représente l'un des nombreux partenariats importants que le Groupe de la Banque africaine de développement entretient avec des institutions financières à travers l'Afrique. Au fil des ans, notre engagement a évolué, reflétant notre intérêt partagé pour le soutien du paysage économique africain », a déclaré Adesina.

Accueillant la délégation de la Bad, la Ceo de Uba UK, Theresa Henshaw, a présenté un aperçu des opérations de sa banque au Royaume-Uni, en déclarant : « Notre objectif principal est de faciliter les flux commerciaux, d'investissement et d'aide vers l'Afrique, en tirant parti de notre compréhension approfondie du paysage financier africain. »



La réunion a exploré plusieurs autres secteurs d'intérêt pour l'agenda de développement de la Bad, notamment l'agriculture, l'énergie, l'inclusion financière des femmes et l'entrepreneuriat des jeunes.



« Adesina a mis en avant l'initiative Affirmative finance action for Women in Africa (Afawa), qu’il a conçue et qui a été officiellement lancée par la Présidence française du G7 en 2019. Ce programme s'attaque au fossé de financement estimé à 49 milliards de dollars auquel sont confrontées les entreprises dirigées par des femmes en Afrique », lit-on dans le document.



À partir de mars 2025, le Groupe de la Bad, à travers Afawa, avait approuvé 2,5 milliards de dollars de financement, dont plus de 1,2 milliard de dollars déjà distribués aux femmes entrepreneures via un réseau de 185 institutions financières partenaires AFAWA dans 44 pays africains. L'initiative a bénéficié à plus de 24 000 femmes africaines grâce à des programmes de financement et de renforcement des capacités.



Uba UK est une filiale de United Bank for Africa Plc, opérant au Royaume-Uni avec des liens vers plusieurs marchés africains. United Bank for Africa est présente dans vingt pays africains et maintient une présence dans plusieurs localités internationales, notamment le Royaume-Uni, les États-Unis, la France et les Émirats Arabes Unis.

Adou FAYE





Source : Le président du Groupe de la Banque africaine de développement (Bad), Dr. Akinwumi Adesina, a déclaré mercredi, que l’établissement de ponts entre les capitaux internationaux et les marchés africains demeure un facteur clé, pour faire progresser les opportunités économiques.Source : https://www.lejecos.com/Developpement-de-l-Afrique... Sénégal Atlanticactu/ Serigne Ndong

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook