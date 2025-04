Développement de l’agriculture dans les régions de Kolda et Sédhiou : Un partenariat signé entre la Cdc et l’investisseur italien Bfi Uk

Selon la Rts qui donne l’information sur son site Internet, c’est le Directeur général de la Cdc, Fadilou Keita, qui a procédé à cette signature officielle, marquant le début d’un partenariat stratégique visant à transformer le paysage agricole des régions méridionales du pays.



Le cœur de cet accord, informe la même source, repose sur la création d’une société de projet commune qui pilotera un ambitieux programme d’aménagement agricole dans les régions de Sédhiou et Kolda.



«Cette initiative s’inscrit dans une double perspective : développer une agriculture alliant durabilité et innovation technologique, tout en générant des emplois stables qui contribueront au renforcement des compétences au niveau local », lit-on dans le document. Cette signature s’inscrit dans la continuité des efforts du gouvernement sénégalais pour diversifier et moderniser son secteur agricole, pilier essentiel du développement économique du pays », lit-on dans le document.

