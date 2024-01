Développement des Pme : Le Fonsis lance Oyass Capital, un fonds de 50 milliards FCfa

L'objectif de Oyass Capital, explique-t-on, est de faciliter l'accès au financement en capital pour les PME sénégalaises, stimuler la croissance économique et ainsi impacter durablement la création d’emplois et de richesses.



«Fonsis a capitalisé Oyass Capital à hauteur de FCFA 35 milliards pour son démarrage, grâce aux financements mobilisés auprès de la Kfw, de la Banque Mondiale et de l’Etat du Sénégal. Les 15 milliards restants pour atteindre la taille cible de 50 milliards FCFA seront levés auprès du secteur privé et des investisseurs d’impact », précise la même source.



A la suite d’un appel d’offres international, le Fonsis a confié le mandat de gestion à Seaf, un des leaders mondiaux en gestion de fonds de Private Equity, avec plus de 400 investissements en capital-risque réalisés, 38 fonds gérés et 14 centres pour l'entrepreneuriat et le développement des cadres (Ceed) dans 33 pays.



Le déploiement de Oyass capital débutera en janvier 2024, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère pour les Pme sénégalaises. Le Fonsis a été créé par la loi 2012-34 promulguée le 31 décembre 2012. C’est une société anonyme détenue à 100% par l’Etat du Sénégal. A travers ce Fonds, le Sénégal a choisi d’adopter une nouvelle vision du développement et de concrétiser son choix d’utiliser le puissant levier du capital-investissement pour une croissance soutenue, créatrice d’emplois et de richesse.



Le Fonsis investit directement ou indirectement, à travers des fonds thématiques (Pme, promotion des femmes, etc.) ou sectoriels (agriculture, santé, etc.) qu’il met en place.

Seaf (Small enterprise assistance Funds) est un gestionnaire de fonds mondial avec une vaste expérience dans l'investissement dans les Pme des marchés émergents à travers le monde. Fondé en 1989, Seaf est un leader reconnu dans le financement des entreprises à fort potentiel de croissance.

