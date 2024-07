Développement du Sénégal et politiques économiques : L’ANSTS sensibilise davantage sur l'importance du dividende démographique Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Juillet 2024 à 00:14 | | 0 commentaire(s)| L'Académie nationale des sciences et techniques (ANSTS), en collaboration avec le Consortium régional pour la recherche en économie générationnelle (CREG) et la Direction générale de la planification et des politiques économiques (DGPPE), a organisé des journées scientifiques du 18 au 19 juillet à Dakar. L objectif général de ces journées scientifiques, est de sensibiliser davantage sur l'importance du dividende démographique pour le développement économique du Sénégal et sur les politiques à mettre en œuvre pour en tirer profit.

Ces journées visent à offrir une meilleure compréhension du concept de dividende démographique.



La problématique du chômage des jeunes a été au coeur des échanges, dans le but de trouver des solutions à l’oisiveté des jeunes.

