Développement urbain durable : L'association Jeunes volontaires de l'environnement renforce les élus locaux et acteurs communautaires Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juillet 2023 à 21:36 | | 0 commentaire(s)| L'association Jeunes volontaires de l'environnement a renforcé ce mercredi, les capacités des élus locaux et les acteurs communautaires sur le développement urbain durable. D’après le Directeur exécutif de jeunes volontaires pour l'environnement, Djibril Niang, l’initiative vise à mettre à niveau la section environnement des Communes, sur les enjeux et l'importance de préserver l'environnement au niveau de leurs localités.



