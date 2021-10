Devenir étudiant : l’université inclusive, mode d’emploi Rédigé par leral.net le Mardi 5 Octobre 2021 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|



Depuis la loi du 22 juillet 2013, toutes les universités doivent mettre en place un accueil et un accompagnement dédiés aux jeunes souffrant de maladie chronique ou de handicap, sous la forme d’un schéma directeur pluriannuel. Elles ont donc, au minimum, un responsable identifié qui porte cette politique. Mais le...





Source : Un article de Lucas Sivilotti - Chercheur post-doctorant, docteur en sciences de l'éducation et de la formation, Université de Bordeaux. Un article repris du site THE CONVERSATION.Source : https://www.podcastjournal.net/Devenir-etudiant-l-...

Accueil Envoyer à un ami Partager