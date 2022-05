Dévolution du patrimoine des ADS et redéploiement du personnel: Les syndicalistes signent les conclusions de la commission ad hoc Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Mai 2022 à 00:51 | | 0 commentaire(s)|

Un grand pas en avant vient d’être franchi dans l’accompagnement de la fusion entre l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd Sa) et l’Agence des aéroports du Sénégal (ADS) intervenue en juin 2021, grâce à la diligence des autorités à savoir le ministère du tourisme et des transports ariens à travers son secrétaire général, Makhtar Lakh et le Directeur général de l’Aéroport international Blaise Diagne, Doudou Ka.





Après plus de 4 heures de réunion, à la salle de conférence de l’AIBD, les syndicalistes qui sont récemment montés au créneau pour alerter contre un risque de perturbation du secteur de l’aéronautique, sont revenus à de meilleurs sentiments. Ainsi, Cheikh Wade, président de l’intersyndicale des travailleurs de l’aviation civile et du secteur des transports aériens et ses camarades ont signé la conclusion de la commission ad hoc sur la dévolution du patrimoine des ADS et le redéploiement de son personnel qui a été mise en place par le ministère du Tourisme et des Transports aériens.





La rencontre a également vu la présence des représentants de l’Asecna et des autres acteurs de la plateforme aéroportuaire. « On a enfin signé les conclusions de la commission ad hoc. Il y a eu une fusion qui a permis à Aibd d’absorber les aéroports régionaux. Suite à cela, une commission ad hoc a été mise sur pieds. Les travaux ont abouti aujourd’hui à la présentation des conclusions », a déclaré Djiby Sakho, chargé des revendications de l’intersyndicale des travailleurs de l’aviation civile et du secteur des transports aériens.





La commission a fait un état des lieux sur le patrimoine des ADS, mais aussi le redéploiement de son personnel au sein des équipes de l’AIBD. « Nous avons eu des journées entières de discussions pour voir la dévolution du patrimoine des Ads. Il est heureux de constater que tout ce qui a été pris comme décision au niveau des réunions des sous-commissions a été repris textuellement dans les travaux. Nous marquons notre satisfaction », a ajouté M. Sakho

Toutefois, les syndicalistes ont émis le souhait de participer dans les travaux qui vont suivre les conclusions de la commission ad hoc. « Le patrimoine qui avait été attribué à ADS et que AIBD a hérité est vaste. Il y a beaucoup de travaux qui doivent être faits à telle enseigne que les conclusions globales ne sont pas encore au rendez-vous. Néanmoins, un très grand pas a été fait. Ce progrès permet aujourd’hui à AIBD d’avoir plus de visibilité sur ce patrimoine », a ajouté M. Sakho.





Les syndicalistes ont aussi exprimé leur satisfaction sur le redéploiement du personnel. « Chaque fois qu’il y a eu fusion-absorption, des travailleurs perdaient leur travail, parce que les conditions ne permettaient pas souvent de poursuivre la collaboration. Mais cette situation ne s’est pas produite à Aibd. Tous les travailleurs des Ads sont à Aibd. Aucun travailleur n’a été repêché. Tout le monde a été versé. Maintenant, nous sommes dans d’autres perspectives notamment le hub aérien validé par le président de la République », a indiqué M. Sakho.





Mamadou Diop, porte-parole de l’intersyndicale a aussi exprimé sa satisfaction. « Si cette tendance continue, la paix sociale sera garantie », a-t-il dit. Les syndicalistes ont réaffirmé la détermination des syndicalistes à poursuivre la collaboration avec la direction de l’AIBD. « Avec ce qui Au Cap Skirring, la saison touristique a été sauvée grâce à la réhabilitation de l’aéroport. La réhabilitation de l’aéroport de Kolda démarre bientôt. L’aéroport de Saint-Louis sera bientôt réceptionné. Nous sommes plus que jamais rassuré par rapport à l’avenir des travailleurs. Quand il y a des aéroports neufs, il y aura de l’exploitation. Il y aura des opérations. Tant que ces activités demeurent, les emplois seront préservés », ont-ils affirmé. S’agissant des autres points de revendications, notamment l’octroi de terrain à Daga Kholpa, le SG du MTTA a annoncé une rencontre avec les syndicalistes ce jeudi dans l’après-midi.













